В Туапсе поражен морской нефтетерминал, Железногорск без света: РФ атаковали дроны

В ночь на 2 ноября неизвестные дроны вновь массированно атакуют Россию. На звуки беспилотников и взрывы жаловались россияне как минимум из нескольких регионов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Поздно вечером, 1 ноября, в соцсетях распространились кадры, на которых неизвестные дроны атаковали временно оккупированный Алчевск Луганской области.
Немного было заявлено, что предположительно, беспилотники атаковали местную подстанцию, после чего в городе пропал свет.
В тот же вечер, 1 ноября, под атакой беспилотников оказался город Железногорск Курской области РФ.
Там тоже якобы была атакована подстанция, из-за чего часть города осталась без электричества.
С наступлением новых суток ряд пабликов стали сообщать о взрывах в Туапсе Краснодарского края РФ. Вскоре региона подтвердил атаку и заявил, что была "повреждена портовая инфраструктура с последующим возгоранием".
По данным Telegram-канала ASTRA, в результате атаки загорелся глубоководный причальный комплекс ООО "РН-Морской терминал Туапсе", он же "нефтепирс" Туапсинского НПЗ у берега. Данный комплекс предназначен для отгрузки темных и светлых нефтепродуктов в танкеры.
"Это морской портовый объект, специально построенный для погрузки нефтепродуктов на танкеры. Жители его часто называют "нефтепирс Туапсинского НПЗ", потому что он непосредственно связан с Туапсинским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) и обслуживает его экспортные операции", - поясняет ASTRA.
Другие паблики писали, что атакован глубоководный причал "Роснефти".
Этой ночью под атаку неизвестных дронов попал также Орел. В городе был слышен четкий звук беспилотников, а также работы ПВО.
Напомним, в ночь на 1 ноября россияне тоже жаловались на массированную атаку дронов. В Минобороны РФ отчитались, что якобы сбили 98 беспилотников в десяти регионах РФ, включая Москву. Больше всего - 45 - были "сбиты" над Белгородской областью.
Ранее РБК-Украина писало, что глава Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди анонсировал блэкауты в России. Он анонсировал, Силы обороны готовят соответствующие удары.