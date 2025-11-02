В Туапсе поражен морской нефтетерминал, Железногорск без света: РФ атаковали дроны

Оккупированный Алчевск

Поздно вечером, 1 ноября, в соцсетях распространились кадры, на которых неизвестные дроны атаковали временно оккупированный Алчевск Луганской области.

Немного было заявлено, что предположительно, беспилотники атаковали местную подстанцию, после чего в городе пропал свет.

Взрывы и последствия в России

Железногорск

В тот же вечер, 1 ноября, под атакой беспилотников оказался город Железногорск Курской области РФ.

Там тоже якобы была атакована подстанция, из-за чего часть города осталась без электричества.

Туапсе

С наступлением новых суток ряд пабликов стали сообщать о взрывах в Туапсе Краснодарского края РФ. Вскоре региона подтвердил атаку и заявил, что была "повреждена портовая инфраструктура с последующим возгоранием".

По данным Telegram-канала ASTRA, в результате атаки загорелся глубоководный причальный комплекс ООО "РН-Морской терминал Туапсе", он же "нефтепирс" Туапсинского НПЗ у берега. Данный комплекс предназначен для отгрузки темных и светлых нефтепродуктов в танкеры.

"Это морской портовый объект, специально построенный для погрузки нефтепродуктов на танкеры. Жители его часто называют "нефтепирс Туапсинского НПЗ", потому что он непосредственно связан с Туапсинским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) и обслуживает его экспортные операции", - поясняет ASTRA.

Другие паблики писали, что атакован глубоководный причал "Роснефти".

Орловская область

Этой ночью под атаку неизвестных дронов попал также Орел. В городе был слышен четкий звук беспилотников, а также работы ПВО.