У ТЦК звернулись з важливим нагадуванням до тих, хто живе не за пропискою

Якщо військовозобов'язані громадяни проживають не за місцем реєстрації, вони мають написати заяву і встати на військовий облік у ТЦК та СП за місцем їх фактичного проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницького ТЦК та СП.
Окрім цього там нагадали, що внутрішньо переміщені особи також повинні зареєструватися як ВПО і стати на облік у ТЦК та СП.
Зазначається, що після внесення нових даних до єдиного реєстру за фактичним місцем проживання, така людина буде автоматично знята з обліку за старою адресою.
Нагадаємо, що раніше український уряд визначив належні підтвердження сповіщення про виклик до ТЦК у разі вручення повістки або надсилання повістки поштою.
Згідно із новими нормами, підтвердження від людини отримання повістки поштою не потрібно.
Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки поштою є:
Після отримання повістки військовозобов'язані мають з'явитися до ТЦК у 7-денний термін. Детальніше про нововведення щодо мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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