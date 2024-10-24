В ТЦК обратились с важным напоминанием тем, кто живет не по прописке

Если военнообязанные граждане проживают не по месту регистрации, они должны написать заявление и встать на военный учет в ТЦК и СП по месту их фактического проживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого ТЦК и СП.
Кроме того, там напомнили, что внутренне перемещенные лица также должны зарегистрироваться как ВПЛ и стать на учет в ТЦК и СП.
Отмечается, что после внесения новых данных в единый реестр по фактическому месту жительства, такой человек будет автоматически снят с учета по старому адресу.
Напомним, что ранее украинское правительство определило надлежащие подтверждения уведомления о вызове в ТЦК в случае вручения повестки или отправки повестки по почте.
Согласно новым нормам, подтверждение от человека получения повестки по почте не требуется.
Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки по почте является:
После получения повестки военнообязанные должны явиться в ТЦК в 7-дневный срок. Детальнее о нововведениях по мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.
Ранее мы сообщали, что в приложении "Резерв+" появятся новые функции, в том числе касательно предоставления документов на получение отсрочки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.