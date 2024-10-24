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В ТЦК обратились с важным напоминанием тем, кто живет не по прописке

Фото: военный билет (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Если военнообязанные граждане проживают не по месту регистрации, они должны написать заявление и встать на военный учет в ТЦК и СП по месту их фактического проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого ТЦК и СП.

Кроме того, там напомнили, что внутренне перемещенные лица также должны зарегистрироваться как ВПЛ и стать на учет в ТЦК и СП.

Отмечается, что после внесения новых данных в единый реестр по фактическому месту жительства, такой человек будет автоматически снят с учета по старому адресу.

Напомним, что ранее украинское правительство определило надлежащие подтверждения уведомления о вызове в ТЦК в случае вручения повестки или отправки повестки по почте.

Согласно новым нормам, подтверждение от человека получения повестки по почте не требуется.

Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки по почте является:

  • день получения почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, о котором она уведомила ТЦК;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправку или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

После получения повестки военнообязанные должны явиться в ТЦК в 7-дневный срок. Детальнее о нововведениях по мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее мы сообщали, что в приложении "Резерв+" появятся новые функции, в том числе касательно предоставления документов на получение отсрочки.

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ТЦКМобилизация в Украине