У ТЦК звернулись до роботодаців через військовозобовʼязаних: про що мова

Приймання на роботу призовників, військовозобов'язаних або ж резервістів здійснюється лише у разі його перебування на військовому обліку у районних ТЦК та СП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Львівського обласного ТЦК та СП.
Роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів:
Незалежно від форми власності керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій й підприємств повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку.
"Також наголошуємо, що за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку, вони несуть відповідальність згідно із законом", - додає пресслужба.
Мобілізація в Україні
Сьогодні під призов підлягають військовозобов'язані чоловіків віком від 18 до 60 років. Наприкінці червня Рада посилила правила, згідно з якими військовозобов'язаним надається відстрочка від мобілізації. Детальніше про виключення можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.
Також нещодавно було затверджено новий розклад хвороб, за яким будуть оцінювати придатність до військової служби. Зокрема, за "спірними" статтями придатними будуть визнаватимуть всіх.
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