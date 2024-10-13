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В ТЦК зробили заяву щодо рейду після концерту "Океану Ельзи"

Фото: перевірка документів представниками ТЦК (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Едуард Ткач

У Києві ввечері 11 жовтня ТЦК провели рейд біля Палацу спорту після концерту "Океану Ельзи". Проте конфліктних ситуацій не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Коментуючи подію, у Київському міському ТЦК та СП заявили, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно. Це, за їх твердженням, почалося з моменту, коли було введено в дію закон про мобілізацію у зв'язку з введенням в країні правового режиму воєнного стану.

Також у пресслужбі ТЦК додали, що конфліктних ситуацій після концерту "Океану Ельзи" не було.

"Затримання громадян, які порушили норми Закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", - заявили у Київському ТЦК та СП.

Перевірка документів військовозобов'язаних

Нагадаємо, що в Україні громадяни чоловічої статі від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ разом із документом, який підтверджує особу. На вимогу поліції або представника ТЦК і СП, його необхідно пред'являти.

Зазначимо, що документи можуть перевіряти як у громадських місцях, так і на блокпостах.

Про те, хто саме може вручати повістки і що змінив закон про мобілізацію, ухвалений у травні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Океан ЕльзиВійна в УкраїніМобілізація в Україні