В ТЦК сделали заявление о рейде после концерта "Океана Эльзы"

Комментируя событие, в Киевском городском ТЦК и СП заявили, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов осуществляются постоянно. Это, по их утверждению, началось с момента, когда был введен в действие закон о мобилизации в связи с введением в стране правового режима военного положения.

Также в пресс-службе ТЦК добавили, что конфликтных ситуаций после концерта "Океана Эльзы" не последовало.

"Задержание граждан, нарушивших нормы Закона, происходило сотрудниками Национальной полиции Украины. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", - заявили в Киевском ТЦК и СП.