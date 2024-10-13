В ТЦК сделали заявление о рейде после концерта "Океана Эльзы"

В Киеве вечером 11 октября ТЦК провели рейд у Дворца спорта после концерта "Океана Эльзы". Однако конфликтных ситуаций не последовало.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Комментируя событие, в Киевском городском ТЦК и СП заявили, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов осуществляются постоянно. Это, по их утверждению, началось с момента, когда был введен в действие закон о мобилизации в связи с введением в стране правового режима военного положения.
Также в пресс-службе ТЦК добавили, что конфликтных ситуаций после концерта "Океана Эльзы" не последовало.
"Задержание граждан, нарушивших нормы Закона, происходило сотрудниками Национальной полиции Украины. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", - заявили в Киевском ТЦК и СП.
Напомним, что в Украине граждане мужского пола от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ вместе с документом, который подтверждает личность. По требованию полиции или представителя ТЦК и СП, его необходимо предъявлять.
Отметим, что документы могут проверять как в общественных местах, так и на блокпостах.
О том, кто именно может вручать повестки и что изменил закон о мобилизации, принятый в мае - читайте в материале РБК-Украина.
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