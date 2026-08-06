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У ТЦК на Закарпатті масштабні обшуки: що відомо

11:22 06.08.2026 Чт
2 хв
Частина учасників схеми вже втекла за кордон
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Фото: Фото: На Закарпатті проводять обшуки через незаконне списання чоловіків з обліку (facebook.com ternopil.vk)

На Закарпатті проводять обшуки у фігурантів справи про незаконне списання чоловіків з військового обліку. Частина з них вже виїхала за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Що відомо про обшуки

Правоохоронці прийшли з обшуками за місцями проживання фігурантів справи. Йдеться про можливе незаконне виключення чоловіків з військового обліку в Мукачівському ТЦК.

Слідство перевіряє, як саме відбувалося списання військовозобов'язаних. За попередніми даними, частина чоловіків, яких незаконно зняли з обліку, згодом покинула Україну.

Що відомо про обшуки

Правоохоронці прийшли з обшуками за місцями проживання фігурантів справи. Йдеться про можливе незаконне виключення чоловіків з військового обліку в Мукачівському ТЦК.

Слідство перевіряє, як саме відбувалося списання військовозобов'язаних. За попередніми даними, частина чоловіків, яких незаконно зняли з обліку, згодом покинула Україну.

Обшуки у ТЦК по всій Україні: що відомо

Це не перша резонансна справа, пов'язана з роботою територіальних центрів комплектування останнім часом.

Наприкінці липня Державне бюро розслідувань разом із Генштабом провело обшуки одразу у понад 100 ТЦК по всій країні в межах спецоперації "Чесний призов".

Слідчих цікавили хабарі за ухилення від мобілізації та побиття людей у центрах комплектування.

РБК-Україна також повідомляло про завершення розслідування щодо працівника одного з ТЦК Закарпатської області.

Його звинувачують у катуванні військовозобов'язаного - чоловіка прикували кайданками до металевої драбини та залишили на всю ніч.

Обвинувальний акт уже передали до суду, а підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.

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