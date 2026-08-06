У ТЦК на Закарпатті масштабні обшуки: що відомо

РБК-Україна також повідомляло про завершення розслідування щодо працівника одного з ТЦК Закарпатської області.

Його звинувачують у катуванні військовозобов'язаного - чоловіка прикували кайданками до металевої драбини та залишили на всю ніч.

Обвинувальний акт уже передали до суду, а підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.