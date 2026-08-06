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В ТЦК в Закарпатье масштабные обыски: что известно

11:22 06.08.2026 Чт
2 мин
Часть участников схемы уже сбежала за границу
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
Фото: Фото: На Закарпатье проводят обыски из-за незаконного списания мужчин по учету (facebook.com ternopil.vk)

В Закарпатье проводят обыски у фигурантов дела о незаконном списании мужчин с военного учета. Часть из них уже уехала за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Что известно об обысках

Правоохранители пришли с обысками по местам жительства фигурантов дела. Речь идет о возможном незаконном исключении мужчин из военного учета в Мукачевском ТЦК.

Следствие проверяет, как происходило списание военнообязанных. По предварительным данным, часть мужчин, незаконно снятых с учета, впоследствии покинула Украину.

Что известно об обысках

Правоохранители пришли с обысками по местам жительства фигурантов дела. Речь идет о возможном незаконном исключении мужчин из военного учета в Мукачевском ТЦК.

Следствие проверяет, как происходило списание военнообязанных. По предварительным данным, часть мужчин, незаконно снятых с учета, впоследствии покинула Украину.

Обыски в ТЦК по всей Украине: что известно

Это не первое резонансное дело, связанное с работой территориальных центров комплектования в последнее время.

В конце июля Государственное бюро расследований вместе с Генштабом провело обыски сразу более чем в 100 ТЦК по всей стране в рамках спецоперации "Честный призыв".

Следователей интересовали взятки за уклонение от мобилизации и избиения людей в центрах комплектования.

РБК-Украина также сообщала о завершении расследования в отношении работника одного из ТЦК Закарпатской области.

Его обвиняют в пытках военнообязанного - мужчину приковали наручниками к металлической лестнице и оставили на всю ночь.

Обвинительный акт уже был передан в суд, а подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

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