ТЦК не шукає ухилянтів. У Міноборони вказали на роль місцевої влади у мобілізації

За його словами, ТЦК мають певний перелік завдань, до яких не входить розшук ухилянтів. Гаврилюк вважає, якщо представники місцевої влади не виконують своїх обов’язків, вони можуть добровільно залишити посаду. Також він наголосив на необхідності інформаційної роботи з громадянами, щоб пояснити важливість мобілізації.

"Без мобілізації ми втратимо країну. Якими б сучасними не були наші озброєння та військова техніка, керувати ними повинні люди", - зазначив Гаврилюк.

Він підкреслив, що закон чітко визначає повноваження місцевої влади та поліції, а роль ТЦК полягає у веденні обліку та відборі громадян для Сил оборони України.