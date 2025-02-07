ТЦК не ищет уклонистов. В Минобороны указали на роль местных властей в мобилизации

По его словам, ТЦК имеют определенный перечень задач, в которые не входит розыск уклонистов. Гаврилюк считает, если представители местной власти не выполняют своих обязанностей, они могут добровольно покинуть должность. Также он отметил необходимость информационной работы с гражданами, чтобы объяснить важность мобилизации.

"Без мобилизации мы потеряем страну. Какими бы современными ни были наши вооружения и военная техника, управлять ими должны люди", - отметил Гаврилюк.

Он подчеркнул, что закон четко определяет полномочия местной власти и полиции, а роль ТЦК заключается в ведении учета и отборе граждан для Сил обороны Украины.