У ТЦК розповіли свою версію скандалу з "викурюванням" водія у Вишгороді

На відео військовослужбовець Вишгородського РТЦК на позивний "Бендер" розповів, що військові побачили, що поліція потребує допомоги і вирішили їм допомогти.

"Ми здійснювали патрулювання, побачили, що поліція потребує допомоги та вирішили допомогти, бо це наші посадові обов'язки. В ході цього ми намагались відчинити двері, бо він закрився і нічого не хотів сприймати", - розповів він.

За його словами, працівники ТЦК також вирішили з'ясувати, яка ситуація з обліковими документами у чоловіка в авто.

"Поліція пустила якийсь газ, а він сам його підпалив. Ви самі бачили, яке там було полум'я. Потім до даної особи приїхав знайомий і вона (особа - ред.) вийшла з машини. Так, як він пояснював, він підпалював його, щоб ним не дихати газом", - сказав "Бендер".

Що передувало

У четвер, 19 грудня, у соцмережах було поширено відео на якому група людей в військовій формі та нібито з поліцією намагаються різними методами намагались відкрити припарковане на узбіччі авто.

На відео один з чоловіків, нібито, задуває в автомобіль перцевий спрей, а інші намагались відкрити авто за допомогою ручки.

Пізніше стало відомо, що поліція розпочала службове розслідування щодо інциденту у Вишгороді з нібито ТЦК та правоохоронцями.