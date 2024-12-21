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У ТЦК розповіли свою версію скандалу з "викурюванням" водія у Вишгороді

Субота 21 грудня 2024 20:48
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У ТЦК розповіли свою версію скандалу з "викурюванням" водія у Вишгороді Ілюстративне фото: у ТЦК розповіли свою версію інциденту з поліцією у Вишгороді (кадр з відео)
Автор: Наталія Кава

Днями у мережі поширилось відео, на якому люди у військовій формі та правоохоронці стоять біля автомобіля на узбіччі та намагаються його відкрити. У ТЦК розповіли свою версію подій.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео було опубліковано на Facebook-сторінці Київського обласного ТЦК та СП.

На відео військовослужбовець Вишгородського РТЦК на позивний "Бендер" розповів, що військові побачили, що поліція потребує допомоги і вирішили їм допомогти.

"Ми здійснювали патрулювання, побачили, що поліція потребує допомоги та вирішили допомогти, бо це наші посадові обов'язки. В ході цього ми намагались відчинити двері, бо він закрився і нічого не хотів сприймати", - розповів він.

За його словами, працівники ТЦК також вирішили з'ясувати, яка ситуація з обліковими документами у чоловіка в авто.

"Поліція пустила якийсь газ, а він сам його підпалив. Ви самі бачили, яке там було полум'я. Потім до даної особи приїхав знайомий і вона (особа - ред.) вийшла з машини. Так, як він пояснював, він підпалював його, щоб ним не дихати газом", - сказав "Бендер".

Що передувало

У четвер, 19 грудня, у соцмережах було поширено відео на якому група людей в військовій формі та нібито з поліцією намагаються різними методами намагались відкрити припарковане на узбіччі авто.

На відео один з чоловіків, нібито, задуває в автомобіль перцевий спрей, а інші намагались відкрити авто за допомогою ручки.

Пізніше стало відомо, що поліція розпочала службове розслідування щодо інциденту у Вишгороді з нібито ТЦК та правоохоронцями.

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