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В ТЦК рассказали свою версию скандала с "выкуриванием" водителя в Вышгороде

Суббота 21 декабря 2024 20:48
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В ТЦК рассказали свою версию скандала с "выкуриванием" водителя в Вышгороде Иллюстративное фото: в ТЦК рассказали свою версию инцидента с полицией в Вышгороде (кадр из видео)
Автор: Наталья Кава

На днях в сети распространилось видео, на котором люди в военной форме и правоохранители стоят возле автомобиля на обочине и пытаются его открыть. В ТЦК рассказали свою версию событий.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице Киевского областного ТЦК и СП.

На видео военнослужащий Вышгородского РТЦК с позывным "Бендер" рассказал, что военные увидели, что полиция нуждается в помощи и решили им помочь.

"Мы осуществляли патрулирование, увидели, что полиция нуждается в помощи и решили помочь, потому что это наши должностные обязанности. В ходе этого мы пытались открыть дверь, потому что он закрылся и ничего не хотел воспринимать", - рассказал он.

По его словам, работники ТЦК также решили выяснить, какая ситуация с учетными документами у мужчины в авто.

"Полиция пустила какой-то газ, а он сам его поджег. Вы сами видели, какое там было пламя. Затем к данному лицу приехал знакомый и она (лицо - ред.) вышла из машины. Так, как он объяснял, он поджигал его, чтобы им не дышать газом", - сказал "Бендер".

Что предшествовало

В четверг, 19 декабря, в соцсетях было распространено видео на котором группа людей в военной форме и якобы с полицией пытаются различными методами пытались открыть припаркованное на обочине авто.

На видео один из мужчин, якобы, задувает в автомобиль перцовый спрей, а другие пытались открыть авто с помощью ручки.

Позже стало известно, что полиция начала служебное расследование по инциденту в Вышгороде с якобы ТЦК и правоохранителями.

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