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У ТЦК розповіли про позитивний ефект від рейдів

Україна, Середа 16 жовтня 2024 16:12
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У ТЦК розповіли про позитивний ефект від рейдів Фото: у ТЦК розповіли про позитивний ефект від рейдів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рейди ТЦК в публічних місцях були ефективними. Після цих заходів явка військовозобов'язаних громадян до військкоматів збільшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ларису Козак в ефірі телемарафону.

"По роботі в публічних місцях - дані дії були ефективними. Можу сказати, що явка збільшилася. Більше того, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками", - сказала Козак.

Вона зазначила, що багато порушників уникають прямого контакту з ТЦК та ніколи добровільно не з'являться, через що подібні заходи оповіщення необхідно продовжувати.

"Якщо ми подивимося на ефективність цих заходів, то мені не відомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи й щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК", - додала Козак.

За її словами, робота відбувається в правовому полі за тими нормативно-правовими актами, які дозволяють проводити такі заходи з оповіщення.

Рейди ТЦК

Нагадаємо, днями у багатьох містах України пройшли масштабні рейди ТЦК та СП. Військкоми та поліція навідувались на концерти, у курортні зони, ресторани та на розважальні заходи, щоб перевірити військово-облікові документи у чоловіків.

Так, 11 жовтня у Києві ТЦК та поліція влаштували рейд після концерту "Океан Ельзи" у Палаці Спорту.

Детальніше про нещодавні рейди ТЦК - у матеріалі РБК-Україна.

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