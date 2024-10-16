В ТЦК рассказали о положительном эффекте от рейдов
Рейды ТЦК в публичных местах были эффективными. После этих мероприятий явка военнообязанных граждан в военкоматы увеличилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офицера сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Ларису Козак в эфире телемарафона.
"По работе в публичных местах - данные действия были эффективными. Могу сказать, что явка увеличилась. Более того, возможно, это каким-то образом поспособствовало повышению сознания наших граждан и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам", - сказала Козак.
Она отметила, что многие нарушители избегают прямого контакта с ТЦК и никогда добровольно не появятся, из-за чего подобные меры уведомления необходимо продолжать.
"Если мы посмотрим на эффективность этих мер, то мне неизвестны случаи в отношении граждан, которые имели в наличии актуальные военно-учетные документы и чтобы они подлежали каким-либо задержаниям или доставке в ТЦК. Если мы обратимся к нормативно-правовой базе, есть очень много механизмов побуждать гражданина самостоятельно посетить ТЦК", - добавила Козак.
По ее словам, работа проходит в правовом поле по тем нормативно-правовым актам, которые позволяют проводить такие мероприятия по оповещению.
Рейды ТЦК
На днях во многих городах Украины прошли масштабные рейды ТЦК и СП. Военные и полиция посещали концерты, курортные зоны, рестораны и развлекательные мероприятия, чтобы проверить военно-учетные документы у мужчин.
Так, 11 октября в Киеве ТЦК и полиция устроили рейд после концерта "Океан Эльзы" во Дворце Спорта.
Подробнее о недавних рейдах ТЦК - в материале РБК-Украина.
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