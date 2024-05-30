UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ТЦК пояснили, коли можуть розсилати повістки поштою і чи вважатимуться вони врученими

Фото: у ТЦК пояснили, чи будуть вважатися врученими надіслані поштою повістки (квиток zoda gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

По завершенні 60 днів, відведених військовозобов'язаним на оновлення облікових даних, повістку можуть надіслати поштою. Повістка у такому випадку буде вважатися врученою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна в інтерв'ю Telegraf.

Він зазначив, що повістка дійсно може бути надіслана засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста.

Якщо військовозобов’язаний до 16 липня не уточнив адресу свого місця проживання, повістку надсилають на його адресу зареєстрованого місця проживання.

"При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення", - зазначив речник.

За його словами, отримувач повістки не повинен підписувати її. Підтвердженням вручення повістки є:

  • день отримання такого поштового відправлення, що підтверджується інформацією та/або документами від пошти;
  • день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.

 

Оновлення даних для військовозобов'язаних

З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Один з головних нововведень за оновленим законодавством є уточнення облікових даних військовозобов'язаних.

Тобто військовозобов'язані українці повинні протягом 60 днів з моменту, коли закон набув чинності, оновити свої облікові дані (до 16 липня 2024 року). Зробити це можна безпосередньо у ТЦК, а також у центрах надання адмінпослуг або через мобільний застосунок "Резерв+".

Варто додати, що обов'язкове оновлення даних стосується не лише чоловіків, але й військовозобов'язаних жінок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКМобілізація в УкраїніПовісткиЗакон про мобілізацію