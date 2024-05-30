В ТЦК объяснили, когда могут рассылать повестки по почте и будут ли они считаться врученными

По истечении 60 дней, отведенных военнообязанным на обновление учетных данных, повестку могут отправить по почте. Повестка в таком случае будет считаться врученной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина в интервью Telegraf.
Он отметил, что повестка действительно может быть направлена средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес места жительства военнообязанного или резервиста.
Если военнообязанный до 16 июля не уточнил адрес своего места жительства, повестку присылают на адрес зарегистрированного места жительства.
"При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении", - отметил спикер.
По его словам, получатель повестки не должен ее подписывать. Подтверждением вручения повестки:
С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Одно из главных нововведений по обновленному законодательству является уточнение учетных данных военнообязанных.
То есть военнообязанные украинцы должны в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои учетные данные (до 16 июля 2024 года). Сделать это можно непосредственно в ТЦК, а также в центрах предоставления админуслуг или через мобильное приложение "Резерв+".
Следует добавить, что обязательное обновление данных касается не только мужчин, но и военнообязанных женщин.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.