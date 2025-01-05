У ТЦК пояснили, за яких умов поліцейські можуть затримувати чоловіків

В Україні продовжує діяти воєнний стан і працівники поліції у деяких випадках можуть затримувати військовозобовʼязаних та доставляти їх до ТЦК. У військкоматі пояснили, за яких умов це може статися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівського обласного ТЦК та СП.

У ТЦК зазначили, що відповідно до указу президента на території України триває режим дії воєнного стану, що зобов'язує чоловіків мобілізаційного віку носити з собою не лише документи, що засвідчують їх особу, але й військово-облікові документи.

"Якщо таких документів немає, то під час перевірки співробітники Національної поліції України мають право затримати військовозобов'язаного до встановлення його статусу", - йдеться в заяві.

А також особу можуть доставити до ТЦК та СП, де буде вручено повістку, виписано штраф або призначено дату для уточнення військово-облікових даних.

В ТЦК також нагадали, що згідно з законом про мобілізацію всі військовозобов’язані, призовники й резервісти віком від 18 до 60 років повинні були оновити свої дані у військкоматі або зробити це через мобільний додаток Резерв+.

Якщо військовозобов’язаний цього не зробив, то йому загрожує штраф до 25,5 тисячі гривень, який потрібно заплатити протягом 15 днів.

Ті громадяни, які не оновили дані вчасно та отримають штраф, після його сплати однаково повинні пройти процедуру оновлення військово-облікових даних.

За відсутності оплати або даних про оскарження постанови матеріали справи передаються виконавчій службі для примусового виконання.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні триватимуть щонайменше до 7 лютого 2025 року. В рамках цього правового режиму чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.

Призвати на службу можуть військовозобов'язаного, якщо в нього немає законних підстав для відстрочки. До слова нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про відстрочку для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні.