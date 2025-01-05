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В ТЦК объяснили, при каких условиях полицейские могут задерживать мужчин

Воскресенье 05 января 2025 08:00
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В ТЦК объяснили, при каких условиях полицейские могут задерживать мужчин Фото: мужчину без документов полиция может задержать для установления личности (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине продолжает действовать военное положение и сотрудники полиции в некоторых случаях могут задерживать военнообязанных и доставлять их в ТЦК. В военкомате объяснили, при каких условиях это может произойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского областного ТЦК и СП.

В ТЦК отметили, что в соответствии с указом президента на территории Украины продолжается режим действия военного положения, что обязывает мужчин мобилизационного возраста носить с собой не только документы, удостоверяющие их личность, но и военно-учетные документы.

"Если таких документов нет, то во время проверки сотрудники Национальной полиции Украины имеют право задержать военнообязанного до установления его статуса", - говорится в заявлении.

А также лицо могут доставить в ТЦК и СП, где будет вручена повестка, выписан штраф или назначена дата для уточнения военно-учетных данных.

В ТЦК также напомнили, что согласно закону о мобилизации все военнообязанные, призывники и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои данные в военкомате или сделать это через мобильное приложение Резерв+.

Если военнообязанный этого не сделал, то ему грозит штраф до 25,5 тысячи гривен, который нужно заплатить в течение 15 дней.

Те граждане, которые не обновили данные вовремя и получат штраф, после его уплаты все равно должны пройти процедуру обновления военно-учетных данных.

При отсутствии оплаты или данных об обжаловании постановления материалы дела передаются исполнительной службе для принудительного исполнения.

Мобилизация в Украине

Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлятся как минимум до 7 февраля 2025 года. В рамках этого правового режима мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.

Призвать на службу могут военнообязанного, если у него нет законных оснований для отсрочки. К слову недавно президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке для родственников погибших или пропавших без вести на войне.

В то же время Кабинет министров внес изменения в порядок мобилизации в Украине и предоставил "бронь" от мобилизации еще одной категории украинцев.

Перед этим правительство приняло ряд постановлений, которые определяют порядок призыва. В частности, определив полномочия органов власти и порядок мобилизации.

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Национальная полиция ТЦК Задержание Мобилизация в Украине
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