UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В ТЦК у повному складі: футболістам лідера Першої ліги виписали повістки

Фото: Гравці СК "Полтава" (facebook.com/SCPoltava)
Автор: Андрій Костенко

Автобус з гравцями спортивного клубу "Полтава", які виступають в другому дивізіоні чемпіонату України з футболу, затримали представники Територіального центру комплектування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал BurBuzz.

Інцидент стався ще 2 листопада, коли полтавці прямували на матч 15-го туру проти "Кудрівки". Всім гравцям виписали повістки, а одного з футболістів – Дениса Галенкова – затримали, оскільки система показувала, що він перебуває в розшуку.

Інших футболістів відпустили і вони навіть зіграли календарну зустріч, у якій поступилися (1:2). Незважаючи на поразку, команда продовжує лідирувати в групі Б Першої ліги. СК "Полтава" має в активі 26 очок, як і "Металіст 1925", але випереджає харків’ян за додатковими показниками.

Раніше футболіст "Манчестер Юнайтед" показав український паспорт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПолтаваФутбол