В ТЦК у повному складі: футболістам лідера Першої ліги виписали повістки

Інцидент стався ще 2 листопада, коли полтавці прямували на матч 15-го туру проти "Кудрівки". Всім гравцям виписали повістки, а одного з футболістів – Дениса Галенкова – затримали, оскільки система показувала, що він перебуває в розшуку.

Інших футболістів відпустили і вони навіть зіграли календарну зустріч, у якій поступилися (1:2). Незважаючи на поразку, команда продовжує лідирувати в групі Б Першої ліги. СК "Полтава" має в активі 26 очок, як і "Металіст 1925", але випереджає харків’ян за додатковими показниками.