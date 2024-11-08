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Футболіст "Манчестер Юнайтед" показав український паспорт: готується до дебюту за збірну

Манчестер, П'ятниця 08 листопада 2024 16:42
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Футболіст "Манчестер Юнайтед" показав український паспорт: готується до дебюту за збірну Фото: Захар Бауманн підтвердив громадянство України (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

17-річний півзахисник англійського "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн отримав паспорт громадянина України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

У вересні цього року юний футболіст українського походження став повноправним виконавцем МЮ. Ще раніше він потрапив до поля зору тренерів юнацької збірної України.

Щоб залучити перспективного виконавця до лав "синьо-жовтих" потрібно було оформити уродженцю Великої Британії український паспорт. І от нарешті це сталося.

"Я дуже радий, що врешті став громадянином України й що тепер зможу представляти свою країну на міжнародній арені, – прокоментував подію сам футболіст. – Є хвилювання, але позитивне, тому що я відчуваю підтримку багатьох людей. Не можу дочекатися знайомства з командою. І вперед до нашої перемоги! І не тільки на футбольному полі".

Бауманн може дебютувати в складі "синьо-жовтих" вже 13 листопада. Саме в цей день українська збірна U-19 стартує в Нідерландах у кваліфікаційному раунді Євро-2025. Окрім господарів, підопічним Дмитра Михайленка протистоятимуть збірні Казахстану та Словенії.

Хто такий Захар Бауманн

17-річний футболіст – син емігрантів із Коломиї. Він народився в англійському Болтоні.

З дитинства займається футболом, перебуваючи в системі "Манчестер Юнайтед". Українець діє в середині поля та має рудий колір волосся, через що його порівнюють із легендою "дияволів" Полом Скоулзом.

Перед новим сезоном юний півзахисник уклав з "Юнайтед" повноцінний контракт. Він приєднався до команди U-18, а також потрапив до заявки колективу U-19 на Юнацьку лігу УЄФА. У поточному сезоні провів за юнацькі склади манкуніанців 9 матчів, оформивши один гол та один асист.

Раніше лідер "Динамо" замінив зіркового легіонера в збірній України перед матчами Ліги націй.

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