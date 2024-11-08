В ТЦК в полном составе: футболистам лидера Первой лиги выписали повестки

Инцидент произошел еще 2 ноября, когда полтавчане направлялись на матч 15-го тура против "Кудровки". Всем игрокам выписали повестки, а одного из футболистов - Дениса Галенкова - задержали, поскольку система показывала, что он находится в розыске.

Остальных футболистов отпустили и они даже сыграли календарную встречу, в которой уступили (1:2). Несмотря на поражение, команда продолжает лидировать в группе Б Первой лиги. СК "Полтава" имеет в активе 26 очков, как и "Металлист 1925", но опережает харьковчан по дополнительным показателям.