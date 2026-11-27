Які документи потрібно перевірити військовим

Документи про сімейний стан

Якщо військовий одружився, розлучився, змінив прізвище або в нього народилася дитина, про це потрібно повідомити за місцем служби. До кадрового підрозділу варто передати копії відповідних свідоцтв та інших документів.

Ці відомості можуть впливати на оформлення відпусток, соціальних гарантій і виплат.

Банківські реквізити

Якщо військовослужбовець змінив банк або відкрив новий рахунок, потрібно переконатися, що фінансова служба військової частини має актуальні дані.

Для зарахування коштів важливий саме номер рахунку IBAN, а не лише номер банківської картки.

Медичні документи

Військовим радять зберігати виписки зі стаціонару, висновки ВЛК, результати обстежень, документи про поранення, травми та захворювання, а також рекомендації щодо реабілітації.

Такі документи можуть знадобитися для підтвердження історії хвороби та обґрунтування подальшого лікування. Краще мати їхні копії як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Документи на відпустку

Перед виїздом у відпустку потрібно переконатися, що її надано наказом командира, а дати й тривалість оформлені правильно. Також варто перевірити документи, необхідні для вибуття та повернення до місця служби.

Якщо військовий планує виїзд за кордон, йому радять заздалегідь з'ясувати, які документи потрібні саме в його ситуації. Наявність відпустки не скасовує правил перетину державного кордону.

Особисте розпорядження щодо виплат

Військовослужбовець може скласти особисте розпорядження, у якому визначити осіб, яким виплачуватимуть належну частину грошового забезпечення в разі потрапляння в полон або зникнення безвісти.

Окремо можна визначити отримувачів одноразової грошової допомоги на випадок загибелі. Якщо таке розпорядження вже складене, варто перевірити, чи відповідає воно актуальним побажанням військового.

Електронний військовий документ

У ТЦК радять зайти в застосунок "Армія+" та перевірити, чи доступний електронний військовий документ і чи правильно в ньому відображаються дані.

Якщо виявили помилку або невідповідність, потрібно звернутися до відповідального підрозділу, щоб з'ясувати порядок виправлення. Електронний військовий документ має таку саму юридичну силу, як паперовий військовий квиток або посвідчення офіцера.

Чому важливо зберігати підтвердження подання документів

У Київському обласному ТЦК та СП також радять зберігати копії медичних висновків, сімейних документів, рішень суду, документів про пільги та інших важливих підтверджень.

Якщо військовий передає документи до своєї частини, варто залишати підтвердження їх подання. Це допоможе уникнути ситуацій, коли доводиться повторно доводити факт звернення з певним питанням.