В конце года военнослужащим следует проверить, актуальны ли их персональные данные и документы в воинской части. Необновленная информация о семейных обстоятельствах, банковских реквизитах или состоянии здоровья может создать проблемы с выплатами, оформлением отпуска и подтверждением социальных гарантий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский областной ТЦК и СП.
Если военный женился, развелся, сменил фамилию или у него родился ребенок, об этом нужно сообщить по месту службы. В кадровое подразделение следует передать копии соответствующих свидетельств и других документов.
Эти сведения могут влиять на оформление отпусков, социальных гарантий и выплат.
Если военнослужащий сменил банк или открыл новый счет, нужно убедиться, что у финансовой службы воинской части есть актуальные данные.
Для зачисления средств важен номер счета IBAN, а не только номер банковской карты.
Военным советуют хранить выписки из стационара, выводы ВВК, результаты обследований, документы о ранениях, травмах и заболеваниях, а также рекомендации по реабилитации.
Такие документы могут быть необходимы для подтверждения истории болезни и обоснования дальнейшего лечения. Лучше иметь их копии как в бумажном, так и в электронном виде.
Перед выездом в отпуск нужно убедиться, что он предоставлен приказом командира, а даты и продолжительность оформлены правильно. Также следует проверить документы, необходимые для выбытия и возврата к месту службы.
Если военный планирует выезд за границу, ему советуют заранее выяснить какие документы нужны именно в его ситуации. Наличие отпуска не отменяет правил пересечения государственной границы.
Военнослужащий может составить личное распоряжение, в котором определить лица, которым будут выплачивать должную часть денежного довольствия в случае попадания в плен или пропажи без вести.
Отдельно можно определить получателей единовременного пособия на случай гибели. Если такое распоряжение уже составлено, следует проверить, соответствует ли оно актуальным пожеланиям военного.
В ТЦК советуют зайти в приложение "Армия+" и проверить, доступен ли электронный военный документ и правильно ли в нем отображаются данные.
Если вы обнаружили ошибку или несоответствие, нужно обратиться в ответственное подразделение, чтобы выяснить порядок исправления. Электронный военный документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный военный билет или удостоверение офицера.
В Киевском областном ТЦК и СП также рекомендуют хранить копии медицинских заключений, семейных документов, решений суда, документов о льготах и других важных подтверждений.
Если военный передает документы в свою часть, следует оставлять подтверждение их представления. Это поможет избежать ситуаций, когда приходится повторно доказывать факт обращения по определенному вопросу.
Напомним, что военнослужащие могут подать рапорт на перевод в другую часть через приложение "Армия+". Для этого нужно найти часть, готовую принять военного, и получить рекомендательное письмо.
Мы объясняли, какие основания могут повлиять на решение командования, как часто можно переводиться и сколько времени длится процедура. Также писали о том, как работает упрощенная система перевода через "Армия+".