До ТЦК можна не йти, але лише до 31 липня: що треба зробити юнакам 2009 року

У відомстві пояснили, що онлайн-постановка на облік дає змогу виконати обов'язкову процедуру дистанційно. Для цього не потрібно збирати паперові документи чи стояти в чергах.

Як стати на військовий облік через "Резерв+"

Аби стати на облік онлайн, необхідно:

встановити застосунок "Резерв+" або оновити його до останньої версії;

авторизуватися через BankID;

обрати послугу "Стати на облік";

перевірити дані на екрані;

натиснути кнопку "Стати на облік" і дочекатися автоматичного опрацювання запиту.

Після успішної постановки на військовий облік у застосунку з'явиться "Резерв+ ID" зі статусом "Призовник".

Чи означає це призов

У Міноборони наголосили, що постановка на військовий облік не означає призов на військову службу.

Процедура дає змогу отримати військово-обліковий документ. Він може знадобитися під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів або отримання державних послуг.