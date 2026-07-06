В ТЦК можно не идти, но только до 31 июля: что нужно сделать юношам 2009 года

В ведомстве пояснили, что онлайн-постановка на учет позволяет выполнить обязательную процедуру дистанционно. Для этого не нужно собирать бумажные документы или стоять в очередях.

Как стать на военный учет через "Резерв+"

Чтобы стать на учет онлайн, необходимо:

установить приложение "Резерв+" или обновить его до последней версии;

авторизоваться через BankID;

выбрать услугу "Встать на учет";

проверить данные на экране;

нажать кнопку "Встать на учет" и дождаться автоматической обработки запроса.

После успешной постановки на военный учет в приложении появится "Резерв+ ID" со статусом "Призывник".

Значит ли это призыв

В Минобороны подчеркнули, что постановка на военный учет не означает призыв на военную службу.

Процедура позволяет получить военно-учетный документ. Он может потребоваться при поступлении в учебное заведение, трудоустройство, оформление отдельных документов или получение государственных услуг.