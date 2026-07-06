В ТЦК можно не идти, но только до 31 июля: что нужно сделать юношам 2009 года

До конца июля 17-летние украинцы могут пройти обязательную постановку на военный учет онлайн. С 1 августа придется обращаться в ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве пояснили, что онлайн-постановка на учет позволяет выполнить обязательную процедуру дистанционно. Для этого не нужно собирать бумажные документы или стоять в очередях.
Чтобы стать на учет онлайн, необходимо:
установить приложение "Резерв+" или обновить его до последней версии;
авторизоваться через BankID;
выбрать услугу "Встать на учет";
проверить данные на экране;
нажать кнопку "Встать на учет" и дождаться автоматической обработки запроса.
После успешной постановки на военный учет в приложении появится "Резерв+ ID" со статусом "Призывник".
В Минобороны подчеркнули, что постановка на военный учет не означает призыв на военную службу.
Процедура позволяет получить военно-учетный документ. Он может потребоваться при поступлении в учебное заведение, трудоустройство, оформление отдельных документов или получение государственных услуг.
Напомним, правительство обновило правила бронирования работников критически важных предприятий.
Компании, для которых отраслевые или региональные критерии критичности не изменились, должны до 10 августа подтвердить свой статус по упрощенной процедуре. Для этого нужно предоставить справку о средней зарплате работников за последний месяц и налоговом расчете.