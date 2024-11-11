"Силова мобілізація". Скільки військовозобов'язаний може перебувати у ТЦК після затримання

За словами Істоміна, затримання може здійснюватися за деяких обставин. Наприклад, людину зупинили на блокпості для перевірки даних. Проте згодом службовці з'ясовують, що вона перебуває у розшуку поліції за зверненням ТЦК та СП. У такому разі її затримують та доставляють у військкомат.

"Другий варіант - коли поліція з'ясовує, де ця людина проживає, і приїжджає цілеспрямовано для адміністративного затримання в межах своїх повноважень. У такому разі може статися так зване "затримання без перевірки документів". Поліція вже знає, де перебуває особа, і документи перевіряти немає потреби", - розповів Істомін.

Скільки триває затримання

Істомін також пояснив, що в рамках адміністративного затримання людину можуть тримати у відділенні поліції лише три години. Водночас під час мобілізації після адмінзатримання доставляють не до поліції, а до ТЦК.

"У ТЦК людина може знаходитися необхідний час для перевірки даних, проходження військово-лікарської комісії, а також для очікування відправки до навчального центру, якщо вона буде мобілізована. Якщо ВЛК визнає громадянина придатним і якщо з'ясується, що у нього немає підстав для відстрочки і він не заброньований, його може бути мобілізовано після адміністративного затримання", - пояснив Істомін.