UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Силова мобілізація". Скільки військовозобов'язаний може перебувати у ТЦК після затримання

Фото: скільки ТЦК може тримати військовозобов'язаних (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

У рамках мобілізації в Україні поліція на запит ТЦК може затримувати військовозобов'язаних. Зокрема, якщо людина не з'явилася за повісткою - поліція отримує запит, щоб її доставили до військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спікера Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна " Суспільному".

За словами Істоміна, затримання може здійснюватися за деяких обставин. Наприклад, людину зупинили на блокпості для перевірки даних. Проте згодом службовці з'ясовують, що вона перебуває у розшуку поліції за зверненням ТЦК та СП. У такому разі її затримують та доставляють у військкомат.

"Другий варіант - коли поліція з'ясовує, де ця людина проживає, і приїжджає цілеспрямовано для адміністративного затримання в межах своїх повноважень. У такому разі може статися так зване "затримання без перевірки документів". Поліція вже знає, де перебуває особа, і документи перевіряти немає потреби", - розповів Істомін.

Скільки триває затримання

Істомін також пояснив, що в рамках адміністративного затримання людину можуть тримати у відділенні поліції лише три години. Водночас під час мобілізації після адмінзатримання доставляють не до поліції, а до ТЦК.

"У ТЦК людина може знаходитися необхідний час для перевірки даних, проходження військово-лікарської комісії, а також для очікування відправки до навчального центру, якщо вона буде мобілізована. Якщо ВЛК визнає громадянина придатним і якщо з'ясується, що у нього немає підстав для відстрочки і він не заброньований, його може бути мобілізовано після адміністративного затримання", - пояснив Істомін.

Раніше ми писали, за яких умов ТЦК може звернутися до поліції для затримання ухиліста. Зокрема, якщо громадянин не уточнив адреси, контактні та інші персональні дані.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКМобілізація в Україні