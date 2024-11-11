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"Силовая мобилизация". Сколько военнообязанный может находиться в ТЦК после задержания

Фото: сколько ТЦК может держать военнообязанных (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

В рамках мобилизации в Украине полиция по запросу ТЦК может задерживать военнообязанных. В частности, если человек не явился по повестке - полиция получает запрос, чтобы его доставили в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина "Суспильному".

По словам Истомина, задержание может производиться при некоторых обстоятельствах. К примеру, человека остановили на блокпосте для проверки данных. Однако впоследствии служащие выясняют, что он находится в розыске полиции по обращению ТЦК и СП. В таком случае его задерживают и доставляют в военкомат.

"Второй вариант - когда полиция выясняет, где этот человек проживает, и приезжает целенаправленно для административного задержания в пределах своих полномочий. В таком случае может случиться так называемое "задержание без проверки документов". Полиция уже знает, где находится лицо, и документы проверять нет нужды", - рассказал Истомин.

Сколько длится задержание

Истомин также объяснил, что в рамках административного задержания человека могут держать в отделении полиции всего три часа. Вместе с тем, во время мобилизации после админзадержания доставляют не в полицию, а в ТЦК.

"В ТЦК человек может находиться необходимое время для проверки данных, прохождения военно-врачебной комиссии, а также для ожидания отправки в учебный центр, если он будет мобилизован. Если ВЛК признает гражданина пригодным и если выяснится, что у него нет оснований для отсрочки и он не забронирован, он может быть мобилизован после административного задержания", - пояснил Истомин.

Ранее мы писали, при каких условиях ТЦК может обратиться в полицию для задержания уклониста. В частности, если гражданин не уточнил адрес, контактные и другие персональные данные.

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ТЦКМобилизация в Украине