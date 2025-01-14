У ТЦК не мають права забирати мобільні телефони, але є нюанс

"Одразу скажу, що забирати засоби стільникового зв'язку ТЦК права не мають", - сказала вона.

Але, за її словами, приміщення ТЦК - це режимний об'єкт. "Тому законною вимогою співробітника ТЦК буде якраз визначити місце спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні", - додала майор.

Козак заявила, що такі приміщення мають бути в кожному ТЦК.

"Деякі кабінети, вони дійсно категоровані, і проводити там роботу із засобами стільникового зв'язку, які мають певне випромінювання, це заборонено навіть нам. Ми там не користуємося", - розповіла заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві.

Станом на листопад 2024 року у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) України працює 36 тисяч людей.

У грудні 2024 року дві третини українців (67%) не довіряють військовослужбовцям ТЦК, довіряють - 29% респондентів.