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У ТЦК не мають права забирати мобільні телефони, але є нюанс

Фото: У ТЦК забороняють мобільні телефони через випромінювання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Співробітники ТЦК не мають право забирати мобільні телефони військовозобов'язаних. Але вільно користуватися зв’язком в приміщеннях ТЦК не можна через "випромінювання".

Про це сказала заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час пресконференції.

"Одразу скажу, що забирати засоби стільникового зв'язку ТЦК права не мають", - сказала вона.

Але, за її словами, приміщення ТЦК - це режимний об'єкт. "Тому законною вимогою співробітника ТЦК буде якраз визначити місце спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні", - додала майор.

Козак  заявила, що такі приміщення мають бути в кожному ТЦК.

"Деякі кабінети, вони дійсно категоровані, і проводити там роботу із засобами стільникового зв'язку, які мають певне випромінювання, це заборонено навіть нам. Ми там не користуємося", - розповіла заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві.

Станом на листопад 2024 року у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) України працює 36 тисяч людей.

У грудні 2024 року дві третини українців (67%) не довіряють військовослужбовцям ТЦК, довіряють - 29% респондентів.

 

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ТЦКМобілізація в Україні