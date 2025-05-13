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"ТЦК не мають ловити ухилянтів": що насправді входить у їхні обов’язки

Фото: Перевірка документів працівниками ТЦК у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не повинні ловити ухилянтів - це не їхня функція.

РБК-Україна повідомляє, що про це в інтерв’ю hromadske заявив речник Полтавського ТЦК Роман Істомін.

За словами Істоміна, в ідеалі ТЦК мають виконувати адміністративні функції: видавати повістки, оформлювати документи, складати адмінпротоколи. А мобілізовані повинні самостійно з’являтися до ТЦК після отримання повістки. Проте в реальності працівникам доводиться "виконувати не зовсім властиві функції", тобто фактично ловити ухилянтів.

Які функції виконує ТЦК

У листопаді 2024 року в парламенті пропонували розформувати ТЦК і передати їхні функції рекрутинговим центрам. Але, як зазначає речник, це неможливо, адже ТЦК - це не лише мобілізація. Вони також:

  • координують роботу з родинами загиблих, зниклих безвісти та чинних військових;
  • забезпечують зв’язок між цивільними та військовими структурами;
  • виконують логістичні та адміністративні завдання, зокрема матеріальне забезпечення деяких частин.

Раніше РБК-Україна писало, що штраф від ТЦК тепер можна сплатити зі знижкою 50%. Але для цього потрібно заздалегідь подати заяву про визнання порушення - ще до винесення постанови про штраф. Якщо ж постанову вже винесено, знижка не діє. Закон почав діяти з 17 квітня 2025 року. З літа можливість оплатити штраф зі знижкою планують реалізувати через застосунок "Резерв+".

Також ми писали, що Кабмін спростив проходження ВЛК. Зокрема, скасовано обов’язкове направлення на ВЛК від ТЦК - тепер можна звертатися напряму. Також скорочено перелік документів, які треба подавати, і дозволено онлайн-доступ до результатів комісії через "Е-лікарняний".

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ТЦКМобілізація в Україні