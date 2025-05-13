"ТЦК не должны ловить уклонистов": что на самом деле входит в их обязанности

Ранее РБК-Украина писало, что штраф от ТЦК теперь можно оплатить со скидкой 50%. Но для этого нужно заранее подать заявление о признании нарушения - еще до вынесения постановления о штрафе. Если же постановление уже вынесено, скидка не действует. Закон начал действовать с 17 апреля 2025 года. С лета возможность оплатить штраф со скидкой планируют реализовать через приложение "Резерв+".

Также мы писали, что Кабмин упростил прохождение ВВК. В частности, отменено обязательное направление на ВВК от ТЦК - теперь можно обращаться напрямую. Также сокращен перечень документов, которые надо подавать, и разрешен онлайн-доступ к результатам комиссии через "Е-больничный".

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