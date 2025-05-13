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"ТЦК не должны ловить уклонистов": что на самом деле входит в их обязанности

Фото: Проверка документов работниками ТЦК в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не должны ловить уклонистов - это не их функция.

РБК-Украина сообщает, что об этом в интервью hromadske заявил представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин.

По словам Истомина, в идеале ТЦК должны выполнять административные функции: выдавать повестки, оформлять документы, составлять админпротоколы. А мобилизованные должны самостоятельно появляться в ТЦК после получения повестки. Однако в реальности работникам приходится "выполнять не совсем свойственные функции", то есть фактически ловить уклонистов.

Какие функции выполняет ТЦК

В ноябре 2024 года в парламенте предлагали расформировать ТЦК и передать их функции рекрутинговым центрам. Но, как отмечает спикер, это невозможно, ведь ТЦК - это не только мобилизация. Они также:

  • координируют работу с семьями погибших, пропавших без вести и действующих военных;
  • обеспечивают связь между гражданскими и военными структурами;
  • выполняют логистические и административные задачи, в частности материальное обеспечение некоторых частей.

Ранее РБК-Украина писало, что штраф от ТЦК теперь можно оплатить со скидкой 50%. Но для этого нужно заранее подать заявление о признании нарушения - еще до вынесения постановления о штрафе. Если же постановление уже вынесено, скидка не действует. Закон начал действовать с 17 апреля 2025 года. С лета возможность оплатить штраф со скидкой планируют реализовать через приложение "Резерв+".

Также мы писали, что Кабмин упростил прохождение ВВК. В частности, отменено обязательное направление на ВВК от ТЦК - теперь можно обращаться напрямую. Также сокращен перечень документов, которые надо подавать, и разрешен онлайн-доступ к результатам комиссии через "Е-больничный".

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ТЦКМобилизация в Украине