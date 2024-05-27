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ТЦК, лікарні, оборонка. Хто в Україні буде зі світлом навіть за відключень: список

Понеділок 27 травня 2024 21:44
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ТЦК, лікарні, оборонка. Хто в Україні буде зі світлом навіть за відключень: список Фото: Кабмін визначив об'єкти, де не відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів визначив об'єкти, які забезпечуватимуть електропостачанням у пріоритетному порядку. Серед них, зокрема, територіальні центри комплектування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову уряду.

Згідно з постановою Кабміну, пріоритетними у питанні електропостачання вважаються:

  • об'єкти критичної інфраструктури, паливно-енергетичного сектора та системи життєзабезпечення;
  • заклади охорони здоров'я;
  • військові частини;
  • територіальні центри комплектування та соцпідтримки;
  • підприємства оборонного комплексу;
  • підприємства залізничного транспорту;
  • підприємства, які є важливими для забезпечення продовольчої, економічної або енергетичної безпеки країни;
  • підприємства із безперервним циклом виробництва;
  • електронні комунікаційні мережі;
  • Верховна рада;
  • Кабмін;
  • центральні органи виконавчої влади;
  • правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки, об'єкти Державної служби з надзвичайних ситуацій).

Переліки критично важливих об'єктів мають затверджувати обласні військові адміністрації чи Київська міська військова адміністрація. Перед цим обов'язковими є консультації з органами місцевого самоврядування та операторами систем розподілу.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, останні кілька тижнів у енергосистемі України спостерігається дефіцит. На цьому тлі енергетики запроваджують графіки відключень світла.

Зокрема, вони діють сьогодні, 27 травня, з 06:00 до 24:00.

Така ситуація виникла через останні удари росіян по енергетичній інфраструктурі, які призвели до сильних пошкоджень.

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ТЦК Електроенергія Війна в Україні Вимкнення світла
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