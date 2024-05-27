ТЦК, лікарні, оборонка. Хто в Україні буде зі світлом навіть за відключень: список
Кабінет міністрів визначив об'єкти, які забезпечуватимуть електропостачанням у пріоритетному порядку. Серед них, зокрема, територіальні центри комплектування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову уряду.
Згідно з постановою Кабміну, пріоритетними у питанні електропостачання вважаються:
- об'єкти критичної інфраструктури, паливно-енергетичного сектора та системи життєзабезпечення;
- заклади охорони здоров'я;
- військові частини;
- територіальні центри комплектування та соцпідтримки;
- підприємства оборонного комплексу;
- підприємства залізничного транспорту;
- підприємства, які є важливими для забезпечення продовольчої, економічної або енергетичної безпеки країни;
- підприємства із безперервним циклом виробництва;
- електронні комунікаційні мережі;
- Верховна рада;
- Кабмін;
- центральні органи виконавчої влади;
- правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки, об'єкти Державної служби з надзвичайних ситуацій).
Переліки критично важливих об'єктів мають затверджувати обласні військові адміністрації чи Київська міська військова адміністрація. Перед цим обов'язковими є консультації з органами місцевого самоврядування та операторами систем розподілу.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, останні кілька тижнів у енергосистемі України спостерігається дефіцит. На цьому тлі енергетики запроваджують графіки відключень світла.
Зокрема, вони діють сьогодні, 27 травня, з 06:00 до 24:00.
Така ситуація виникла через останні удари росіян по енергетичній інфраструктурі, які призвели до сильних пошкоджень.
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