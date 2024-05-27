ТЦК, лікарні, оборонка. Хто в Україні буде зі світлом навіть за відключень: список

Кабінет міністрів визначив об'єкти, які забезпечуватимуть електропостачанням у пріоритетному порядку. Серед них, зокрема, територіальні центри комплектування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову уряду.

Переліки критично важливих об'єктів мають затверджувати обласні військові адміністрації чи Київська міська військова адміністрація. Перед цим обов'язковими є консультації з органами місцевого самоврядування та операторами систем розподілу.

Згідно з постановою Кабміну, пріоритетними у питанні електропостачання вважаються:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, останні кілька тижнів у енергосистемі України спостерігається дефіцит. На цьому тлі енергетики запроваджують графіки відключень світла.

Зокрема, вони діють сьогодні, 27 травня, з 06:00 до 24:00.

Така ситуація виникла через останні удари росіян по енергетичній інфраструктурі, які призвели до сильних пошкоджень.

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