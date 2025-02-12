У ТЦК Харкова на військовослужбовця ЗСУ напали з ножем: що відомо

Сьогодні, 12 лютого, на території районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Харкові стався напад на військовослужбовця Збройних сил України. За справу взялись представники правоохоронних органів.

РБК-Україна розповідає, що повідомили про подію у ТЦК та як відреагувала поліція.

Що відомо про напад на військового у ТЦК Харкова

"Сьогодні у Харкові на території РТЦК та СП здійснено напад на військовослужбовця Збройних сил України", - написали у прес-службі Харківського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Увагу українського суспільства звернули на те, що цей злочин стався "на тлі ганебної інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація військовослужбовців ТЦК та СП і Сил оборони України".

Уточнюється, що під час нападу злочинець:

використав газовий балончик;

наніс військовослужбовцю ЗСУ ножове поранення.

На місце події було скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Нападника вже затримано співробітниками Національної поліції.

Зазначається, що військовослужбовцю була надана необхідна допомога, тож загрози його життю немає.

"Тривають оперативні-слідчі дії. Командування та особовий склад обласного й районного ТЦК та СП надають максимальне сприяння слідству. Напад на військовослужбовця під час виконання службового обов'язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни", - додали у прес-службі.

У ТЦК також висловили переконання, що за результатами розслідування та відповідного судового рішення зловмисник понесе невідворотнє покарання згідно з вимогами чинного законодавства.

"Доводимо до відома громадян, що відповідно до Кримінального кодексу України громадяни України за вчинення правопорушень несуть кримінальну відповідальність", - зазначили у ТЦК.

Там додали, що відповідно до вимог статті 114-1 ККУ, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

"Відтак, напад, образи, опір або перешкоджання діяльності військовослужбовців матимуть наслідки, а порушники нестимуть кримінальну відповідальність", - підсумували у ТЦК.

Повідомлення обласного ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/khoblvk)

Дещо пізніше у прес-службі поліції Харківської області повідомили, що затримали у Харкові чоловіка, який напав з ножем на працівника ТЦК та СП.

Уточнюється, що подія сталась під час здійснення перевірки в громадянина військово-облікових документів у Салтівському районі міста. Зловмисник, яким виявився 35-річний харків'янин:

застосував сльозогінний газ до групи оповіщення;

наніс ножове поранення військовослужбовцю;

спробував втекти з місця події;

був затриманий поліцейським і працівником ТЦК.

"Пораненого доставлено до лікарні. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що за даним фактом слідчі Харківського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження:

за ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 ККУ - замах на умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадянського обов'язку;

за ч. 1 ст. 114-1 ККУ - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

"Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - підсумували у поліції.

Реакція правоохоронців (скриншот: facebook.com/police.kharkov)