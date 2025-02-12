В ТЦК Харькова на военнослужащего ВСУ напали с ножом: что известно

Сегодня, 12 февраля, на территории районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Харькове произошло нападение на военнослужащего Вооруженных сил Украины. За дело взялись представители правоохранительных органов.

РБК-Украина рассказывает, что сообщили о происшествии в ТЦК и как отреагировала полиция.

Что известно о нападении на военного в ТЦК Харькова

"Сегодня в Харькове на территории РТЦК и СП совершено нападение на военнослужащего Вооруженных сил Украины", - написали в пресс-службе Харьковского областного ТЦК и СП в Facebook.

Внимание украинского общества обратили на то, что это преступление произошло "на фоне позорной информационной кампании, целью которой является дискредитация военнослужащих ТЦК и СП и Сил обороны Украины".

Уточняется, что во время нападения преступник:

использовал газовый баллончик;

нанес военнослужащему ВСУ ножевое ранение.

На место происшествия были направлены дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи. Нападавший уже задержан сотрудниками Национальной полиции.

Отмечается, что военнослужащему была оказана необходимая помощь, поэтому угрозы его жизни нет.

"Продолжаются оперативно-следственные действия. Командование и личный состав областного и районного ТЦК и СП оказывают максимальное содействие следствию. Нападение на военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки", - добавили в пресс-службе.

В ТЦК также выразили убеждение, что по результатам расследования и соответствующего судебного решения злоумышленник понесет неотвратимое наказание в соответствии с требованиями действующего законодательства.

"Доводим до сведения граждан, что в соответствии с Уголовным кодексом Украины граждане Украины за совершение правонарушений несут уголовную ответственность", - отметили в ТЦК.

Там добавили, что в соответствии с требованиями статьи 114-1 УКУ, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

"Следовательно, нападение, оскорбления, сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих будут иметь последствия, а нарушители будут нести уголовную ответственность", - подытожили в ТЦК.

Сообщение областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/khoblvk)

Несколько позже в пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что задержали в Харькове мужчину, который напал с ножом на работника ТЦК и СП.

Уточняется, что событие произошло во время осуществления проверки у гражданина военно-учетных документов в Салтовском районе города. Злоумышленник, которым оказался 35-летний харьковчанин:

применил слезоточивый газ к группе оповещения;

нанес ножевое ранение военнослужащему;

попытался скрыться с места происшествия;

был задержан полицейским и работником ТЦК.

"Раненый доставлен в больницу. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказали правоохранители.

Отмечается, что по данному факту следователи Харьковского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство:

по ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 УКУ - покушение на умышленное убийство человека в связи с выполнением этим лицом служебного или гражданского долга;

по ч. 1 ст. 114-1 УКУ - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

"Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения", - подытожили в полиции.

Реакция правоохранителей (скриншот: facebook.com/police.kharkov)