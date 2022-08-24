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Во всех ТЦ Москвы ищут взрывчатку. Обвиняют "анонимов из Украины"

Фото: во всех ТЦ Москвы ищут взрывчатку (msk-guide ru)
Автор: Наталия Гурковская

Экстренные службы РФ получили сообщения о "минировании" всех торговых центров в Москве. ТЦ кинологи проверяют выборочно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Информацию о заложенных бомбах якобы разослали "анонимы с Украины".

На данный момент по данным издания, правоохранительные органы и кинологи с собаками приступили к выборочным проверкам зданий.

Сведения об эвакуациии торговых центров, как пишет РИА Новости, не поступали.

Как сообщалось, в среду, 24 августа, в День независимости, сообщения о минировании объектов поступили сразу в нескольких городах Украины - Ровно, Львов и Мукачево.

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Москва