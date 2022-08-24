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У всіх ТЦ Москви шукають вибухівку. Звинувачують "анонімів із України"

Фото: у всіх ТЦ Москви шукають вибухівку (msk-guide ru)
Автор: Наталія Гурковська

Екстрені служби РФ отримали повідомлення про "мінування" всіх торгових центрів у Москві. ТЦ кінологи перевіряють вибірково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Інформацію про закладені бомби начебто розіслали "аноніми з України".

На даний момент за даними видання, правоохоронні органи та кінологи з собаками розпочали вибіркові перевірки будівель.

Відомості про евакуацію торгових центрів, як пише РИА Новости, не надходили.

Як повідомлялося, у середу, 24 серпня, у День незалежності, повідомлення про мінування об'єктів надійшли одразу в кількох містах України – Рівному, Львові та Мукачеві.

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Москва