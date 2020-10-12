В Цюрихе грузовик врезался в трамвай, 14 пострадавших

Фото с места происшествия (AP)

В понедельник, 12 октября, в швейцарском городе Цюрих грузовик столкнулся с трамваем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 14 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Авария произошла недалеко от футбольного стадиона "Летцигрунд". Полиция сообщила, что водитель грузовика, по-видимому, выезжал задним ходом со строительной площадки и столкнулся с проезжающим трамваем.

"В результате столкновения в боку трамвая образовалась примерно 13-метровая вмятина. Большинство ранений были легкими, включая порезы и ушибы", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле в швейцарских Альпах произошло крушение небольшого туристического самолета. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 4 человека, которые находились на борту.

Также РБК-Украина писало, что в Швейцарии избиратели на референдуме проголосовали против прекращения свободного передвижения с Европейским союзом. Они отказались отменить соответствующее соглашение.