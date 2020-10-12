У Цюріху вантажівка врізалася в трамвай, 14 постраждалих

Фото з місця події (AP)

У понеділок, 12 жовтня, у швейцарському місті Цюріх вантажівка зіткнулася з трамваєм. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 14 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

Аварія сталася недалеко від футбольного стадіону "Летцигрунд". Поліція повідомила, що водій вантажівки, мабуть, виїжджав заднім ходом з будівельного майданчика і зіткнувся з проїжджаючим трамваєм.

"В результаті зіткнення в боці трамвая утворилася приблизно 13-метрова вм'ятина. Більшість поранень були легкими, включаючи порізи та забої", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні у швейцарських Альпах сталося катастрофи невеликого туристичного літака. У результаті авіакатастрофи загинули щонайменше 4 людини, які перебували на борту.

Також РБК-Україна писало, що у Швейцарії виборці на референдумі проголосували проти припинення вільного пересування з Європейським союзом. Вони відмовилися скасувати відповідну угоду.