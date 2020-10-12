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У Цюріху вантажівка врізалася в трамвай, 14 постраждалих

Цюріх, Понеділок 12 жовтня 2020 15:12
У Цюріху вантажівка врізалася в трамвай, 14 постраждалих
Фото з місця події (AP)
Автор: Максим Зайченко

У понеділок, 12 жовтня, у швейцарському місті Цюріх вантажівка зіткнулася з трамваєм. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 14 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

Аварія сталася недалеко від футбольного стадіону "Летцигрунд". Поліція повідомила, що водій вантажівки, мабуть, виїжджав заднім ходом з будівельного майданчика і зіткнувся з проїжджаючим трамваєм.

"В результаті зіткнення в боці трамвая утворилася приблизно 13-метрова вм'ятина. Більшість поранень були легкими, включаючи порізи та забої", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні у швейцарських Альпах сталося катастрофи невеликого туристичного літака. У результаті авіакатастрофи загинули щонайменше 4 людини, які перебували на борту.

Також РБК-Україна писало, що у Швейцарії виборці на референдумі проголосували проти припинення вільного пересування з Європейським союзом. Вони відмовилися скасувати відповідну угоду.

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