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В Швейцарии проголосовали против прекращения свободного передвижения с ЕС

Швейцария, Воскресенье 27 сентября 2020 17:13
В Швейцарии проголосовали против прекращения свободного передвижения с ЕС
Фото: флаг Швейцарии (swissinform.ru)
Автор: Юлия Струк

В Швейцарии избиратели на референдуме проголосовали против прекращения свободного передвижения с Европейским союзом. Они отказались отменить соответствующее соглашение.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно предварительным данным, идею ограничения приезда иностранцев с ЕС не поддержали 63% избирателей. А "за" высказались 37% граждан.

Отметим, Швейцарская народная партия требовала провести референдум по этому соглашению с Евросоюзом.

Оппоненты заявляли, что это приведет к рецессии здоровой экономики и лишит сотни тысяч швейцарских граждан свободы жить и работать по всей Европе.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2014 года большинство участников общенационального референдума в Швейцарии проголосовало против ограничения притока мигрантов в страну. Отмечалось, что 74% проголосовавших отклонили соответствующее требование движения "Екопоп".

"Екопоп" настаивал на ограничении притока мигрантов в Швейцарии квоте в 0,2% от населения страны, что в абсолютных цифрах составляет 16 тысяч человек в год.

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