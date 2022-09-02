"Цыгане захватили, король какой-то". Усик снова вызвал Фьюри на объединительный бой

Украинский боксер доволен тем, что сохранил все чемпионские пояса и получил новый от культового издания The Ring. В то же время, он стремится провести объединительный бой.

"Победа есть. Дополнительный пояс есть. Но WBC очень хочется! Цыгане захватили, король какой-то", – с юмором заявил Усик.

35-летний украинец обыграл одно из прозвищ Фьюри – "Цыганский Король". Британский боксер с 2020 года владеет поясом Всемирного боксерского совета (WBC), побив Деонтея Уайлдера.

Фьюри дважды в этом году объявлял о завершении карьеры. Однако подтверждал готовность провести объединительный бой с Усиком за солидный гонорар. Он стремится заработать минимум 125 млн фунтов.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк не подтвердил информацию британской печати о согласованном на 17 декабря объединительном поединке своего подопечного с Фьюри. Переговоры между заинтересованными сторонами продолжаются.