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Додайте цю таблетку з аптечки в пралку - і ваша білизна засяє як нова

Понеділок 14 липня 2025 14:29
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Додайте цю таблетку з аптечки в пралку - і ваша білизна засяє як нова Як аспірин використати у пранні, щоб видалити старі плями (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Буває, що на улюбленій сорочці чи блузці з’являється пляма, яку звичайний порошок не бере. Проте існує простий спосіб, який може вас приємно здивувати. Усе, що вам потрібно - кілька таблеток, які є у кожній аптечці.

РБК-Україна розповідає про лайфхак, спробував який ви вже не захочете повертатись до старих методів виведення плям.

Як правильно використовувати аспірин для прання

Для початку розтовчіть 5 таблеток аспірину по 500 мг - це найзручніша форма. Розчиніть їх у тазі з гарячою водою, а потім замочіть у ньому забруднений одяг на ніч. Вранці просто перекладіть речі у пральну машину.

Щоб підсилити ефект, додайте ті ж 5 таблеток аспірину прямо в барабан або до відсіку для порошку. Оберіть звичний режим прання й запустіть машину. Уже після першого разу ви побачите, як плями зникають без сліду.

Чому це працює?

Аспірин містить саліцилову кислоту - речовину, яка чудово розчиняє білкові сполуки. Саме вона ефективно бореться зі стійкими забрудненнями, зокрема плямами від поту чи крові.

Подібну дію мають оцет, лимонна кислота або сік лимона. Але аспірин при цьому більш м’який для тканин і не псує кольори.

До речі, в організмі людини він теж розщеплює білки - саме тому його використовують для профілактики тромбозу. Так що навіть у пранні аспірин продовжує рятувати - цього разу вже вашу одежу.

Додайте цю таблетку з аптечки в пралку - і ваша білизна засяє як новаАспірин завдяки кислоті чудово розчиняє плями (фото: Freepik)

Які речі найкраще піддаються пранню з аспірином

Цей спосіб особливо добре працює для білих сорочок, футболок, рушників та постільної білизни. Аспірин не лише видаляє плями, а й допомагає повернути тканинам природну білизну.

Також він ефективно бореться зі слідами поту під пахвами чи на комірцях. Варто уникати використання аспірину на делікатних тканинах - наприклад, шовку або вовні. Перед першим застосуванням краще протестувати розчин на непомітній ділянці. Якщо тканина не змінила колір - сміливо запускайте прання!

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів Mirror та How Stuff Works.

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