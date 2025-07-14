Добавьте эту таблетку из аптечки в стиралку - и ваше белье засияет как новое
Бывает, что на любимой рубашке или блузке появляется пятно, которое обычный порошок не берет. Однако существует простой способ, который может вас приятно удивить. Все, что вам нужно - несколько таблеток, которые есть в каждой аптечке.
РБК-Украина рассказывает о лайфхаке, попробовав который вы уже не захотите возвращаться к старым методам выведения пятен.
Как правильно использовать аспирин для стирки
Для начала растолките 5 таблеток аспирина по 500 мг - это самая удобная форма. Растворите их в тазу с горячей водой, а затем замочите в нем загрязненную одежду на ночь. Утром просто переложите вещи в стиральную машину.
Чтобы усилить эффект, добавьте те же 5 таблеток аспирина прямо в барабан или в отсек для порошка. Выберите привычный режим стирки и запустите машину. Уже после первого раза вы увидите, как пятна исчезают без следа.
Почему это работает?
Аспирин содержит салициловую кислоту - вещество, которое прекрасно растворяет белковые соединения. Именно она эффективно борется со стойкими загрязнениями, в частности пятнами от пота или крови.
Подобным действием обладают уксус, лимонная кислота или сок лимона. Но аспирин при этом более мягкий для тканей и не портит цвета.
Кстати, в организме человека он тоже расщепляет белки - именно поэтому его используют для профилактики тромбоза. Так что даже в стирке аспирин продолжает спасать - на этот раз уже вашу одежду.
Аспирин благодаря кислоте прекрасно растворяет пятна (фото: Freepik)
Какие вещи лучше всего поддаются стирке с аспирином
Этот способ особенно хорошо работает для белых рубашек, футболок, полотенец и постельного белья. Аспирин не только удаляет пятна, но и помогает вернуть тканям естественную белизну.
Также он эффективно борется со следами пота под мышками или на воротничках. Стоит избегать использования аспирина на деликатных тканях - например, шелке или шерсти. Перед первым применением лучше протестировать раствор на незаметном участке. Если ткань не изменила цвет - смело запускайте стирку!
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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Mirror и How Stuff Works.