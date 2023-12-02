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Ця підтримка потрібна негайно, - Білий дім знову закликав Конгрес США виділити кошти Україні

Фото: координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Якщо Конгрес США не прийме законопроєкт про виділення коштів для допомоги Україні до кінця року, продовжувати підтримку Києва на необхідному рівні буде вкрай складно.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

Представник Білого дому знову закликав Конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.

"Ця підтримка нам потрібна негайно, щоб ми могли надавати їм допомогу безперебійно", - сказав Кірбі. 

Координатор Ради національної безпеки США додав, що через затримку з виділенням фінансування адміністрація американського президента Джо Байдена вже змушена обмежувати обсяги поставок в Україну. 

Що передувало

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд) хочуть направити на допомогу Україні. Також передбачається фінансування для Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону і безпеки кордону.

Politico повідомило, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту Байдена вже 4 грудня.

У Білому домі закликали представників Конгресу не відокремлювати допомогу Україні від законопроєкту. Адміністрація Байдена наполягає, щоб всі чотири пріоритети щодо фінансування були ухвалені швидше, оскільки вони є терміновими для вирішення.

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