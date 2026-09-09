ua en ru
Ср, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

ЦВК зареєструвала Олену Слободян депутатом Ради: що про неї відомо

15:55 09.09.2026 Ср
2 хв
Реєстрація відбулася відповідно до вимог виборчого законодавства
aimg Анастасія Никончук
ЦВК зареєструвала Олену Слободян депутатом Ради: що про неї відомо Фото: Олена Слободян (facebook.com.lena.slobodyan 2)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Центральна виборча комісія зареєструвала Олену Слободян народним депутатом України. Відповідне рішення комісія ухвалила після розгляду заяви кандидатки та наданих нею документів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Центральної виборчої комісії.

Олена Слободян здобула мандат за підсумками позачергових парламентських виборів, які відбулися 21 липня 2019 року. Вона була обрана у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу".

У партійному виборчому списку Слободян посідала 166-те місце.

Коли вона отримає повноваження

Незважаючи на реєстрацію ЦВК, депутатські повноваження Олена Слободян отримає не одразу. Згідно з рішенням комісії, вони виникнуть з моменту складання присяги народного депутата України у Верховній Раді.

Таким чином, наступним необхідним кроком для початку виконання депутатських повноважень стане складання присяги у парламенті.

Що про неї відомо

Олена Слободян – керівниця секретаріату голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. "Рух ЧЕСНО" публікує про неї відому інформацію.

У вересні 2026 року ЦВК визнала її обраною народною депутаткою від "Слуги народу" – у партійному списку на виборах 2019 року вона посідала 166-те місце.

Слободян народилася 15 січня 1987 року у Києві. 2010 року закінчила Хмельницький університет управління та права, де згодом захистила кандидатську дисертацію про патентно-правову охорону винаходів у сфері біотехнологій. Її науковим керівником був Руслан Стефанчук, який згодом став її безпосереднім начальником.

До роботи у Верховній Раді Слободян займалася юридичною та науковою діяльністю, працювала у Вищій школі адвокатури та Національному офісі інтелектуальної власності. Із 2021 року вона очолює секретаріат голови парламенту.

2026 року Слободян також опинилася в центрі скандалу через свою кандидатську дисертацію. Її звинуватили у плагіаті: за даними активістів, запозичення без належних посилань виявили на 147 зі 185 сторінок роботи, у тому числі у матеріалах російських дисертацій.

Нагадаємо, що після нещодавніх кадрових перестановок в урядісклад Верховної Ради поповниться двома депутатами від "Слуги народу". Рішення про визнання їх обраними раніше ухвалила Центральна виборча комісія.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Центральна виборча комісія Депутати
Новини
Путін змусив посланців Трампа чекати кілька годин: ЗМІ розкрили деталі зустрічі в Москві
Путін змусив посланців Трампа чекати кілька годин: ЗМІ розкрили деталі зустрічі в Москві
Аналітика
Закликати людей повертатися в Україну нераціонально: Олексій Позняк, Інститут демографії
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Закликати людей повертатися в Україну нераціонально: Олексій Позняк, Інститут демографії