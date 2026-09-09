ЦВК зареєструвала Олену Слободян депутатом Ради: що про неї відомо
Центральна виборча комісія зареєструвала Олену Слободян народним депутатом України. Відповідне рішення комісія ухвалила після розгляду заяви кандидатки та наданих нею документів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Центральної виборчої комісії.
Олена Слободян здобула мандат за підсумками позачергових парламентських виборів, які відбулися 21 липня 2019 року. Вона була обрана у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу".
У партійному виборчому списку Слободян посідала 166-те місце.
Коли вона отримає повноваження
Незважаючи на реєстрацію ЦВК, депутатські повноваження Олена Слободян отримає не одразу. Згідно з рішенням комісії, вони виникнуть з моменту складання присяги народного депутата України у Верховній Раді.
Таким чином, наступним необхідним кроком для початку виконання депутатських повноважень стане складання присяги у парламенті.
Що про неї відомо
Олена Слободян – керівниця секретаріату голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. "Рух ЧЕСНО" публікує про неї відому інформацію.
У вересні 2026 року ЦВК визнала її обраною народною депутаткою від "Слуги народу" – у партійному списку на виборах 2019 року вона посідала 166-те місце.
Слободян народилася 15 січня 1987 року у Києві. 2010 року закінчила Хмельницький університет управління та права, де згодом захистила кандидатську дисертацію про патентно-правову охорону винаходів у сфері біотехнологій. Її науковим керівником був Руслан Стефанчук, який згодом став її безпосереднім начальником.
До роботи у Верховній Раді Слободян займалася юридичною та науковою діяльністю, працювала у Вищій школі адвокатури та Національному офісі інтелектуальної власності. Із 2021 року вона очолює секретаріат голови парламенту.
2026 року Слободян також опинилася в центрі скандалу через свою кандидатську дисертацію. Її звинуватили у плагіаті: за даними активістів, запозичення без належних посилань виявили на 147 зі 185 сторінок роботи, у тому числі у матеріалах російських дисертацій.
Нагадаємо, що після нещодавніх кадрових перестановок в урядісклад Верховної Ради поповниться двома депутатами від "Слуги народу". Рішення про визнання їх обраними раніше ухвалила Центральна виборча комісія.