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ЦИК зарегистрировала Елену Слободян депутатом Рады: что о ней известно

15:55 09.09.2026 Ср
2 мин
Регистрация состоялась в соответствии с требованиями избирательного законодательства
aimg Анастасия Никончук
ЦИК зарегистрировала Елену Слободян депутатом Рады: что о ней известно Фото: Елена Слободян (facebook.com.lena.slobodyan 2)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Елену Слободян народным депутатом Украины. Соответствующее решение комиссия приняла после рассмотрения заявления кандидатки и предоставленных ею документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центральной избирательной комиссии.

Елена Слободян получила мандат по итогам внеочередных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля 2019 года. Она была избрана в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".

В партийном избирательном списке Слободян занимала 166-е место.

Когда она получит полномочия

Несмотря на регистрацию ЦИК, депутатские полномочия Елена Слободян получит не сразу. Согласно решению комиссии, они возникнут с момента принесения присяги народного депутата Украины в Верховной Раде.

Таким образом, следующим необходимым шагом для начала выполнения депутатских полномочий станет составление присяги в парламенте.

Что о ней известно

Елена Слободян – руководительница секретариата председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. "Рух ЧЕСНО" публикует о ней известную информацию.

Всентябре 2026 года ЦИК признала ее избранной народной депутаткой от "Слуги народа" – в партийном списке на выборах 2019 года она занимала 166-е место.

Слободян родилась 15 января 1987 года в Киеве. В 2010 году окончила Хмельницкий университет управления и права, где впоследствии защитила кандидатскую диссертацию о патентно-правовой охране изобретений в сфере биотехнологий. Ее научным руководителем был Руслан Стефанчук, который позже стал ее непосредственным начальником.

До работы в Верховной Раде Слободян занималась юридической и научной деятельностью, работала в Высшей школе адвокатуры и Национальном офисе интеллектуальной собственности. С 2021 года она возглавляет секретариат председателя парламента.

В 2026 году Слободян также оказалась в центре скандала из-за своей кандидатской диссертации. Ее обвинили в плагиате: по данным активистов, заимствования без надлежащих ссылок обнаружили на 147 из 185 страниц работы, в том числе в материалах российских диссертаций.

Напоминаем, что после недавних кадровых перестановок в правительстве состав Верховной Рады пополнится двумя депутатами от "Слуги народа". Решение о признании их избранными ранее приняла Центральная избирательная комиссия.

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