ЦИК зарегистрировала Елену Слободян депутатом Рады: что о ней известно

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Елену Слободян народным депутатом Украины. Соответствующее решение комиссия приняла после рассмотрения заявления кандидатки и предоставленных ею документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центральной избирательной комиссии.

Елена Слободян получила мандат по итогам внеочередных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля 2019 года. Она была избрана в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".

В партийном избирательном списке Слободян занимала 166-е место.

Когда она получит полномочия

Несмотря на регистрацию ЦИК, депутатские полномочия Елена Слободян получит не сразу. Согласно решению комиссии, они возникнут с момента принесения присяги народного депутата Украины в Верховной Раде.

Таким образом, следующим необходимым шагом для начала выполнения депутатских полномочий станет составление присяги в парламенте.

Что о ней известно

Елена Слободян – руководительница секретариата председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. "Рух ЧЕСНО" публикует о ней известную информацию.

Всентябре 2026 года ЦИК признала ее избранной народной депутаткой от "Слуги народа" – в партийном списке на выборах 2019 года она занимала 166-е место.

Слободян родилась 15 января 1987 года в Киеве. В 2010 году окончила Хмельницкий университет управления и права, где впоследствии защитила кандидатскую диссертацию о патентно-правовой охране изобретений в сфере биотехнологий. Ее научным руководителем был Руслан Стефанчук, который позже стал ее непосредственным начальником.

До работы в Верховной Раде Слободян занималась юридической и научной деятельностью, работала в Высшей школе адвокатуры и Национальном офисе интеллектуальной собственности. С 2021 года она возглавляет секретариат председателя парламента.

В 2026 году Слободян также оказалась в центре скандала из-за своей кандидатской диссертации. Ее обвинили в плагиате: по данным активистов, заимствования без надлежащих ссылок обнаружили на 147 из 185 страниц работы, в том числе в материалах российских диссертаций.