ЦВК зареєструвала нового народного депутата від "Слуги народу"

"Під час сьогоднішнього засідання Комісія розглянула заяву і необхідні документи Миколи Тараріна та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України", - йдеться у повідомленні.

Він був обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

"Микола Тарарін був включений до виборчого списку цієї партії під № 147", - додали у ЦВК.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили розслідування про Андрія Холодова. З'ясувалося, що він виїхав за кордон півроку тому і зараз продовжує там перебувати. За даними ЗМІ, Холодов був на Кіпрі разом з сім'єю, де має родинний маєток.

Наприкінці липня Холодов вирішив скласти мандат, а 9 серпня Рада позбавила його повноважень. Також його виключили з партії "Слуга народу".