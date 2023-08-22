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ЦВК зареєструвала нового народного депутата від "Слуги народу"

Україна, Вівторок 22 серпня 2023 21:52
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ЦВК зареєструвала нового народного депутата від "Слуги народу" Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Новим народним депутатом від "Слуги народу" сьогодні, 22 серпня, став Микола Тарарін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну виборчу комісію України.

"Під час сьогоднішнього засідання Комісія розглянула заяву і необхідні документи Миколи Тараріна та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України", - йдеться у повідомленні.

Він був обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

"Микола Тарарін був включений до виборчого списку цієї партії під № 147", - додали у ЦВК.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили розслідування про Андрія Холодова. З'ясувалося, що він виїхав за кордон півроку тому і зараз продовжує там перебувати. За даними ЗМІ, Холодов був на Кіпрі разом з сім'єю, де має родинний маєток.

Наприкінці липня Холодов вирішив скласти мандат, а 9 серпня Рада позбавила його повноважень. Також його виключили з партії "Слуга народу".

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