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ЦИК зарегистрировала нового народного депутата от "Слуги народа"

Украина, Вторник 22 августа 2023 21:52
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ЦИК зарегистрировала нового народного депутата от "Слуги народа" Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Новым народным депутатом от "Слуги народа" сегодня, 22 августа, стал Николай Тарарин.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Центральную избирательную комиссию Украины.

"Во время сегодняшнего заседания Комиссия рассмотрела заявление и необходимые документы Николая Тарарина и в соответствии с законодательством зарегистрировала его народным депутатом Украины", - говорится в сообщении.

Он был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

"Николай Тарарин был включен в избирательный список этой партии под № 147", - добавили в ЦИК.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее журналисты обнародовали расследование об Андрее Холодове. Выяснилось, что он уехал за границу полгода назад и сейчас продолжает находиться там. По данным СМИ, Холодов был на Кипре вместе с семьей, где имеет семейное имение.

В конце июля Холодов решил сложить мандат, а 9 августа Рада лишил его полномочий. Также его исключили из партии "Слуга народа".

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