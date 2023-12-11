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ЦВК РФ ухвалила постанову про вибори президента на захопленій частині України

Фото: ЦВК РФ ухвалив постанову про вибори президента на захопленій частині України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Центральна виборча комісія (ЦВК) Росії ухвалила постанову, згідно з якою президентські вибори в березні 2024 року пройдуть на захопленій частині України. Йдеться про ті території, де глава Кремля Володимир Путін раніше нібито запровадив військовий стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦВК Росії.

Рішення було прийняте нібито одноголосно на засіданні комісії 11 грудня. У заяві комісії йдеться, що, нібито, комісія провела консультації з представниками Міноборони РФ та ФСБ, а також керівництвом невизнаних "ДНР" і "ЛНР" та тимчасово окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

"Всі сторони консультацій вважають за можливе проведення виборів на території даних суб'єктів Російської Федерації", - стверджується в заяві.

Нагадаємо, 19 жовтня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав так званий "наказ" про введення військового стану на захоплених територіях України.

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

Окупанти в рамках підготовки до виборів уже почали завозити "агітаторів" на тимчасово окуповані території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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