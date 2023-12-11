RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЦИК РФ принял постановление о выборах президента на захваченной части Украины

Фото: ЦИК РФ принял постановление о выборах президента на захваченной части Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановление, согласно которому президентские выборы в марте 2024 года пройдут на захваченной части Украины. Речь о тех территориях, где глава Кремля Владимир Путин ранее якобы ввел военное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦИК России.

Решение было принято якобы единогласно на заседании комиссии 11 декабря. В заявлении комиссии говорится, что, якобы, комиссия провела консультации с представителями Минобороны РФ и ФСБ, а также руководством непризнанных "ДНР" и "ЛНР" и временно оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. 

"Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов на территории данных субъектов Российской Федерации", - утверждается в заявлении.

Напомним, 19 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал так называемый "указ" о введении военного положения на захваченных территориях Украины.

Выборы в России

В России выборы президента будут продолжаться три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирут с результатом в 90% голосов. 

Оккупанты в рамках подготовки к выборам уже начали завозить "агитаторов" на временно оккупированные территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВыборы в России